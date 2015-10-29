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بالفيديو - يونايتد يودع كأس الرابطة بركلات الترجيح على يد ميدلسبروه

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بالفيديو - يونايتد يودع كأس الرابطة بركلات الترجيح على يد ميدلسبروه بالفيديو - يونايتد يودع كأس الرابطة بركلات الترجيح على يد ميدلسبروه

(إفي): أقصى ميدلزبره فريق مانشستر يونايتد من دور الستة عشر ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بركلات الترجيح 1-3.

وانتهى الوقتان الأصلي والاضافي للمباراة، التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل "الشياطين الحمر" بالتعادل السلبي ليحتكما الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ولم ينجح مانشستر يونايتد سوى في تسجيل واحدة فقط من أربع ركلات لعبها، والتي سددها أندرياس بيريرا، بينما أهدر واين روني ومايكل كاريك وآشلي يونج.

بينما أهدر ميدلزبره ركلة واحدة فقط سددها ديفيد نوجينت، وسجل جرانت ليدبيتر وستيوارت داونينج وبن جيبسون، ليمنحوا فريقهم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من معقل الشياطين الحمر.

وينضم مانشستر يونايتد بهذا إلى قائمة الكبار الذين ودعوا البطولة من هذا الدور، والتي تضم تشيلسي وأرسنال.

شاهد ركلات الترجيح من هنا

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فيديو اليوم السابع

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