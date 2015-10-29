23 عقداً بقيمة 95 مليوناً لتنمية محافظات الباحة ومدنها

وقع أمين منطقة الباحة م. محمد بن مبارك المجلي 23 عقداً لمشروعات تنموية وخدمية من المشروعات الجديدة المعتمدة بالميزانية للسنة المالية الحالية بقيمة إجمالية بلغت 95 مليوناَ و883 ألفاَ و431 ريالاً في محافظات بلجرشي والمخواة والمندق والقرى ومعشوقة مع عدد من المؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأوضح م. المجلي أن مشروعات المحافظة شملت مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بنحو 15 مليون ريال، ومشروع سفلتة ورصف وإنارة بنحو 23 مليون ريال، ومشروع تحسين وتجميل ورصف وإنارة وممرات مشاه شارع الملك عبدالعزيز بنحو مليون ريال، ومشروع تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة لها بلدية بلجرشي بنحو مليون ريال، ومشروع تأهيل وتطوير الشوارع والأرصفة والإنارة بلدية بلجرشي أربعة ملايين ريال، ومشروع تامين وتوريد سيارات واليات بلدية بلجرشي بنحو مليون ريال.

وأشار إلى أن مشروعات بلدية محافظة المخواة شملت مشروع تصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول بنحو 18 مليونا، ومشروع حدائق وممرات مشاة وساحات منتزه حديقة مليل بنحو مليونا، ومشروع تحسين وتجميل مداخل بنحو ثلاثة ملايين ريال، ومشروع تسوير مقابر وانشاء مغاسل موتى بنحو مليون ريال، ومشروع تطوير قرية ذي عين الاثرية بنحو مليونين ريال، ومشروع تحسين وتجميل المداخل للامانة والبلديات التابعة لها بنحو مليون ريال، ومشروع صيانة الانارة بقرى المخواة بنحو مليون ريال.

وأضاف المجلي بان مشروعات بلدية محافظة المندق شملت مشروع درء اخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة لها (مرحلة ثانية) عبارات بنحو مليون ريال، ومشروع درء اخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة (مرحلة ثانية) بنحو ثلاثة ملايين ريال، ومشروع تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة بنحو ثلاثة ملايين ريال، ومشروع انشاء قاعات متعددة الأغراض (مرحلة ثانية) بنحو مليونين ريال. كما شملت مشروعات بلدية محافظة القرى مشروع درء اخطار السيول للأمانة والبلديات (مرحلة خامسة) بنحو مليون ريال، ومشروع تحسين تجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة لها بنحو مليون ريال، بالإضافة إلى مشروعات بلدية معشوقة شملت مشروع سفلتة ورصف وانارة للأمانة والبلديات التابعة بنحو 20 مليون ريال، ومشروع انارة الشوارع للأمانة والبلديات التابعة لها بنحو 900 الف ريال.