60 طالباً يشخصون أسباب الانحرافات السلوكية والفكرية

شخص 60 طالبا من الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الواقع والاسباب الرئيسية للانحرافات السلوكية والفكرية للشباب ضمن برنامج فطن.

وأكدت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية ورئيسة لجنة برنامج فطن د. نجلاء الزامل - خلال ترؤسها امس للاجتماع الأول لأعضاء برنامج فطن - على أهمية تفعيل برنامج فطن وان تتضافر جهود الإدارة وتتكامل لتحقيق أهداف هذا البرنامج الوطني.

وقالت الزامل أن تطبيق البرنامج الوقائي فطن والذي يستهدف الطلاب والطالبات يجب أن يتم وفق أساليب علمية مبتكرة تمكن من التغيير السلوكي الايجابي لديهم، مشيرة إلى تطلع المجتمع إلى نتائج أعمال هذا البرنامج ونشاطاته وفعالياته لتعم نجاحاته أرجاء البلاد.

وكان الاجتماع قد بدأ بمقدمة عن البرنامج ألقاها خبير فطن عبدالمحسن العمران الذي تحدث عن ماهية البرنامج، حيث أوضح أن فطن برنامج يهدف لتنمية مهارات الطلاب والطالبات الشخصية والاجتماعية، مشيراً إلى انه يركز في آلياته على الجانب الاعلامي في تفعيل أهدافه، مشددا أن من أهم اهداف فطن هو خلق الوعي الذاتي كمهارة لمواجهة مؤثرات الحياة المختلفة.

بعد ذلك ألقت مديرة إدارة التوجيه والارشاد للبنات هيا الناصر كلمة استعرضت من خلالها مسيرة فطن، حيث بينت أن الادارة قامت بتعيين منسقين للبرنامج في قطاعي البنين والبنات بادارة التوجيه والارشاد وقد تم التنسيق والمشاركة في ورش العمل المقامة للبرنامج على مستوى المناطق من الورشة الاولى وشاركت الرياض ب 350 طالبا، والورشة الثانية والتي تطرقت إلى تشخيص الواقع والاسباب الرئيسية للانحرافات السلوكية والفكرية من وجهة نظر الطلاب حيث شارك فيها 60 طالبا من الرياض.

وبينت الناصر أنه تم اقامة دورة تدريبية لمجموعة من المرشدين والمرشدات والمشرفين والمشرفات للتدريب على المهارات الشخصية والاجتماعية، كما شاركت الادارة في الملتقى الاول والثاني والثالث للتعريف بالبرنامج.

ثم تحدث لمنسق فطن في قطاع البنين سعود الحربي عن وثيقة فطن والخرائط التنظيمية لعمله واهم القضايا التي يسعى البرنامج لحلها حيث أجملها في مشكلة غياب الهوية ونقص المهارات الشخصية والاجتماعية والمهددات الامنية والاقتصادية والدينية.

كما بين الحربي الادوات المستخدمة لتحقيق اهداف البرنامج وتشمل انتاج مواد علمية وتنفيذ برامج تدريبية وحملات توعوية وانشاء مواقع الكترونية.

بعد ذلك تحدثت منسقة فطن في قطاع البنات هيفاء الأمير عن مهام اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بالإدارة ومكاتب التعليم، و ذكرت أن اللجنة مهمتها الاشراف والتخطيط والمتابعة الادارية والفنية لمدى تنفيذ وتحقيق البرنامج لاهدافه المرسومة.