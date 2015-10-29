تطوير العمل الإداري في محاكم ديوان المظالم

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف، أربعة قرارات إدارية تقضي بتشكيل فريق عمل ولجان إدارية وإنشاء أقسام.

وقضى القرار الأول بتشكيل فريق عمل يتولى إعداد الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء للديوان بالإضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية للديوان ومجلس القضاء الإداري ومحاكم الديوان محدداً القرارُ مدةَ عمل الفريق ورفعه لما هو مطلوب منه.

أما القرار الثاني فقضى بتشكيل لجنة دائمة للوثائق بالديوان تماشياً مع ما قضت به الأوامر السامية، فيما تضمن القرار الثالث إنشاء قسم لقاعات الجلسات بإدارات الدعاوى والأحكام بحيث يتولى القسم الإشراف التام على القاعات القضائية وعلى تأمين كامل تجهيزاتها والمحافظة عليها بحيث تصبح عهدة على القسم بالإضافة إلى إدخال كامل بيانات الجلسات بإشراف وحضور المختص بالدائرة المنعقدة جلستها مع إعداد بيان الجلسة ووضعه بعد توقيعه من أمين سر الدائرة في مكان ظاهر عند باب القاعة في نهاية دوام اليوم السابق للجلسة وإعداد ملخص عن الجلسة في نهايتها وفقاً للنموذجين المعتمدين ورفعها لرئيس المحكمة.

وتضمن القرار الرابع تولي الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإشراف الفني على إدارات الدعاوى والأحكام بما يسهم في فاعلية وتطوير أداء إدارة الدعاوى والأحكام لخدماتها.

وتأتي هذه القرارات جزءا من منظومة التطوير الإداري الذي تبنته رئاسة الديوان من خلال تشكيل لجنة التطوير الإداري واللجان الأخرى، بهدف تقييم العمل الحالي واقتراح سبل التطوير الممكنة حرصاً على الرقي بالعمل الإداري المساند للعمل القضائي وتطويره واختصار أمد التقاضي، بما يتفق والتوجيهات السامية برفع مستويات الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية كافة.