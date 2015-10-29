اليماني: ما قدمه مركز الملك سلمان لم تقدمها المنظمات الدولية المعنية بشؤون الإغاثة

قال سفير الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني، إن الجهود الكبيرة والمسؤولة التي يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية بها من اجل جميع أبناء الشعب اليمني، لم تقدمها كل المنظمات الدولية المعنية بشؤون الإغاثة. وأضاف في تصريح لوكالة الإنباء السعودية أمس الأول الثلاثاء في نيويورك، «ما قدمه الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان كان حقيقيا ليؤكد أن هذه الحرب لا تدار ضد أعداء وإنما تدار من اجل الشرعية، ولا يستهدف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ولا الأشقاء في دول مجلس التعاون الشعب اليمني وإنما يستهدف حفنة صغيرة أرادت أن تأتي بأجندة خارجة عن مجتمعاتنا وخارجة عن ثقافتنا و تريد أن تفرضها علينا».

وقال السفير، لقد قدم مركز الملك سلمان منذ البدء معونات هائلة للشعب اليمني سواء بشكل مباشر من المركز وبما يزيد على 15 طائرة شحن محملة بالمواد الغذائية والطبية إضافة إلى عدد من السفن تحمل مواد إغاثة من أو عبر المنظمات الدولية عبر عقود موقعة مع برنامج الغذاء العالمي ومع الصليب الأحمر الدولي ومع برنامج الإغاثة الإنسانية العالمي للأمم المتحدة».

وأضاف «هذا ما قدمه مركز الملك سلمان، وهناك أيضا المساعدات التي قدمت للشعب اليمني من قطر ومن الإمارات العربية المتحدة ومن عدد من الدول الشقيقة».

وأكد السفير خالد اليماني أن نظرة المساعدات الإنسانية هي في عمق وفي جوهر تفكيرنا نحن المسلمين وفي إطار رؤيتنا للإخاء والتآخي والتضامن والتكاتف، وانطلاقاً من هذا المبدأ فان هذه النظرة الإنسانية للمساعدات ليست فارغة من محتوى عاطفي، فالشعب السعودي والشعوب الخليجية يقدمون لأشقائهم في اليمن ما يقدمونه لأنفسهم وبالتالي يقتسمون معهم لقمة العيش ويؤكدون لهم بأنهم لا يريدون لليمن إلا كل الخير ويريدون أن يكون اليمن عزيزاً وكريماً و جزءا من كيان خليجي قوي وسند وعضد لإخوته في الخليج».