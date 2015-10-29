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الطخيم: معهد العاصمة يسعى لإيجاد مخرجات تساهم في خدمة الوطن

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الطخيم: معهد العاصمة يسعى لإيجاد مخرجات تساهم في خدمة الوطن الطخيم: معهد العاصمة يسعى لإيجاد مخرجات تساهم في خدمة الوطن
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عادل الطخيم

    صدر قرار وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بتكليف عادل بن ناصر الطخيم مديرا عاما لمعهد العاصمة النموذجي، وقد استهل الطخيم مهام عمله، بزيارة مرافق وأقسام المعهد مبتدئا بالأقسام التعليمية (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، والتقى مديري الأقسام والمعلمين والطلاب للاطمئنان على سير العملية التربوية، كما زار مراكز الشؤون المالية والإدارية والشؤون التعليمية والتطوير التربوي والتقى المشرفين والموظفين في مكاتبهم واستمع اليهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد والتطوير. وثمن الطخيم ثقة وزير التعليم بهذا التكليف متمنيا التوفيق والسداد في هذه المهمة التربوية لخدمة هذا الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _ حفظه الله ، مشيرا إلى أن رؤيته إلى المعهد، ستقوم على توظيف إمكاناته لإيجاد بيئة تعليمية نموذجية، ومخرجات تساهم في خدمة هذا الوطن.

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