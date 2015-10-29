مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الطبية الدولية يوقعان اتفاقية منحة إنسانية

وقع المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ونائب الرئيس الأول للعمليات الدولية في الهيئة الطبية الدولية (International Medical Corps) ربيع طربية اتفاقية تعاون أمس الأول (الثلاثاء)، وذلك في مقر بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة.

د. الربيعة: الاتفاقية جزء من منظومة كبيرة لدعم الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن

وسيقدم مركز الملك سلمان بموجب الاتفاقية منحة إنسانية بقيمة 777.341 دولار أمريكي لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمساعدة أكثر من 275,500 نازحاً من اليمنيين على مدى الأشهر الستة المقبلة.

كما ستساهم المنحة في تقديم عدد من الخدمات الأساسية إلى المحتاجين في محافظة تعز، وفي صنعاء وعدن ولحج. وستشمل الخدمات توفير إمدادات المياه الحيوية إلى المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية، ونقل المياه عن طريق الشاحنات إلى المجتمعات المحلية المتضررة، علاوة على توزيع مستلزمات النظافة على الأسر النازحة. حضر توقيع الاتفاقية المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.

من جهته، عدّ المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اتفاقية المنحة التي وقعها مع الهيئة الطبية الدولية جزءً من منظومة كبيرة يقوم بها مركز الملك سلمان وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لدعم مسيرة الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن.

وبيّن في تصريحات صحفية بعد توقيع الاتفاقية، أن هذه الاتفاقية هي لتقديم خدمات صحية ومياه صالحة للشرب خصوصاً للمرافق الصحية وللنازحين اليمنيين، موضحاً أن الاتفاقية تكمله للمشاريع الضخمة التي يقوم بها مركز الملك سلمان لتطوير الخدمات الصحية في اليمن سواء من خلال منظمة الصحة العالمية أو اليونيسيف وكذلك الأعمال المباشرة التي يقوم بها المركز.

وقال د. الربيعة، إن الاتفاقية سيستفيد منها قرابة 300 ألف من النازحين اليمنيين في داخل اليمن، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان يقدم بشكل عام خدمات صحية سواء مباشرة أو من خلال المنظمات لما يقارب من 15 مليون يمني.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية في الهيئة الطبية الدولية (International Medical Corps) ربيع طربية في تصريحات مماثلة للصحفيين عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز الملك سلمان، موضحاً أن هدف الاتفاقية مساعدة النازحين من النساء والأطفال من أبناء الشعب اليمني. وأكد على الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان في مساعدة اليمنيين سواء في اليمن أو في جيبوتي، مشيراً إلى حقيقة أن المركز هو الداعم الرئيسي للأمم المتحدة وبقية منظماتها في تقديم الإغاثة والمساعدة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. من جهة أخرى، شارك د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في ندوة عقدها المعهد الدولي للسلام في مقره بنيويورك أمس الأول (الثلاثاء) وحملت عنوان «المساعدات الإنسانية في أوقات النزاعات: الأزمة في اليمن».

كما شارك في الندوة سفير الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمير محمود عبدالله، ونائب الرئيس الأول للعمليات الدولية في الهيئة الطبية الدولية ربيع طربية.

وأبرز د. الربيعة في كلمته، المساعدات الإنسانية والطبية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن ونوعياتها وأحجامها واتفاقيات الشراكة مع مختلف المنظمات الإنسانية لدعم أعمال وأنشطة المركز في اليمن، مشددا على حيادية المركز الكاملة وتعامله بشكل متساو مع أبناء الشعب اليمني في مختلف أنحاء اليمن.

من جانبهم، تناول المتحدثون أهمية الوصول إلى المحتاجين للمساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها في اليمن، وعبر مختلف السبل.

وأشاد المشاركون بجهود مركز الملك سلمان في إغاثة الشعب اليمني، مؤكدين أن هذه الجهود صنعت فرقا مميزا لدى المستفيدين.