أمانة الرياض تغلق خمس منشآت للياقة البدنية والمساج

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة حملة تفتيشية شملت عددا من المؤسسات العاملة في مجالات الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية التي يوجد بها أقسام للتدليك والمساج في الأحياء التابعة للبلدية.

ورصدت الفرق الميدانية التي شاركت في تنفيذ الحملة مخالفات في ثماني منشآت تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح البلدية المعتمدة لهذا النوع من النشاط، وتشغيل عمالة مجهولة الهوية في بعض أقسام المساج والتدليك وكذلك مخالفات تتعلق بتجاوز الحد المسموح به لمزاولة نشاط المساج في مراكز اللياقة البدنية والمقرر ب10% فقط ،بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين في أقسام المساج.

وأوضح رئيس بلدية الروضة م. عبدالله الطيار أنه تقرر اغلاق خمس منشآت بالكامل بعد ما ثبت وجود مخالفات جسيمة بها، مثل العمل بنشاط المساج دون ترخيص أو تشغيل عمالة مجهولة الهوية أو عرقلة المراقبين الصحيين عن أداء مهامهم، بالإضافة إلى اغلاق قسم المساج في منشأتين بسبب عدم إضافة ترخيص مزاولة هذا النشاط في رخصة العمل بنشاط الصالات الرياضية واللياقة البدنية وعدم التزام العاملين في نشاط المساج بالاشتراطات الصحية، وتسليم اشعارات مراجعة لعدد من المنشآت التي تم رصد مخالفات فيها لتصحيح أوضاعها.

وأكد م. الطيار استمرار الجولات التفتيشية على جميع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الصالات الرياضية واللياقة البدنية في نطاق بلدية الروضة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشآت مخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.