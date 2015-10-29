7505 مرشحين ومرشحات للانتخابات البلدية

بلغ عدد المرشحين والمرشحات المسجلين في القوائم الأولية في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية، 7505 مرشحاً ومرشحة؛ من بين إجمالي بلغ 7594 مرشحاً ومرشحة، كان عدد الرجال منهم 6484، فيما سجلت النساء 1071 مرشّحة.

وأظهرت الاحصائيات الصادرة عن اللجنة العامة للانتخابات البلدية أن عدد المنسحبين بلغ 78 منسحباً ومنسحبة، أما المستبعدين من هذه الدورة فقد كان عددهم 11 مستبعداً، تفاوت سبب استبعادهم ما بين غير مطابق للسن القانوني وتكرار تسجيل ناخب، بالإضافة لمن استبعد بسبب عمله بالمجال العسكري؛ وغيرها من أسباب تتعلق بمخالفة نظام الانتخابات البلدية.

أما أعداد الناخبين بجداول الانتخاب الأولية فقد بلغ 1487177 ناخباً وناخبة، منهم 131163 ناخبة تم تسجيلهن للمرة الأولى في هذه الدورة.

يشار إلى أن اللجان المحلية للانتخابات البلدية قد استبعدت أكثر من 96 ألف ناخب وناخبة لا تنطبق عليهم الشروط القانونية التي نص عليها نظام الانتخابات البلدية.