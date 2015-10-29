العرج: التشكيل الجديد لمجلس إدارة مؤسسة التقاعد يضم نخبة من الخبراء المتمرسين

رفع وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد خالد بن عبدالله العرج، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.

وأضاف أن الأعضاء الذين صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعيينهم يمثلون نخبة من الخبراء المتمرسين في الجوانب التي تختص بها المؤسسة، متأملاً أن يسهم المجلس بتشكيله الجديد في تحقيق تطلعات المؤسسة في تنمية استثماراتها وتجويد أعمالها بما يعود بالنفع على المستفيدين والخدمة المقدمة لهم.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يتضمن الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بعد إعادة تشكيلة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يكون تشكيل مجلس المؤسسة العامة للتقاعد مكوناً من: أمين عام مجلس الخدمة العسكرية - عضواً ونائباً للرئيس، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد - عضواً، ممثل من وزارة الخدمة المدنية - عضواً، ممثل من وزارة المالية - عضواً، ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي - عضواً، عضوين من المتقاعدين أحدهما مدني والآخر عسكري، عضوين من القطاع الخاص.

والأعضاء الذين صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعيينهم من القطاع الخاص ومن المتقاعدين هم: محمد بن مزيد التويجري، عضواً من المتقاعدين العسكريين، ومازن بن أحمد الجبير، عضواً من القطاع الخاص، ومحمد بن عبدالله القويز، عضواً من القطاع الخاص، وعبدالله بن سلطان الضويحي، عضواً من المتقاعدين المدنيين.