فوز "الجاحر" و"سليم" فى الدائرة الثالثة ديروط بأسيوط

أعلن المستشار جمال عبدالرحمن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب، فى محافظة أسيوط، عن فوز كل من المرشح المستقل يونس الحاجر بإجمالى 40 ألفا و551 صوتا، والمرشح عن الوفد الجديد محمد مصطفى سليم بإجمالى 34 ألفا و138 صوتا، بمقعدى البرلمان عن دائرة ديروط.

بينما حصل كل من المرشح عن حزب مستقبل وطن محمد عبدالمنعم زين قرشى على 27 ألفا و335 صوتا، والمرشح عن المصريين الاحرار مصطفى أحمد قرشى على 21 ألفا 882 صوتا.

يبلغ عدد المدعوين للانتخابات 305 575 ناخبا، وعدد الحضور باللجان 64740 ناخبا، والأصوات الصحيحة 61983 صوتا، والأصوات الباطلة 2757 صوتا.

كان قد فاز المرشح المستقل محمد الباشا عيد بمقعد برلمانى فى الجولة الأولى للانتخابات بإجمالى عدد أصوات 41 ألفا و511 صوتًا.