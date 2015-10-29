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فوز "عبد الرحمن" و"شكر" بمقعدى الدائرة الثامنة فى أبوتيج بأسيوط

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فوز "عبد الرحمن" و"شكر" بمقعدى الدائرة الثامنة فى أبوتيج بأسيوط فوز "عبد الرحمن" و"شكر" بمقعدى الدائرة الثامنة فى أبوتيج بأسيوط
أسفرت النتائج الأولية التى أعلنتها اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بدائرة مركز ومدينة أبوتيج بأسيوط، عن فوز عبد الرحمن جمال عبد العال، وشهرته عبد الفتاح مرشح الحزب المصرى الديمقراطى بـ24 ألفًا و360 صوتًا، وفاز بالمقعد الثانى أحمد أحمد شكر عثمان المرشح المستقل، بعد حصوله على 23 ألفًا و572 صوتًا.

وبلغ إجمالى الحضور 45 ألفًا و265 ناخبًا، منهم 43 ألفًا و818 صوتًا صحيحًا، و1447 صوتًا باطلاً.
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