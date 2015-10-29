بالصور.. احتفالات أبناء الرزيقات باكتساح أحمد الفرشوطى بدائرة أرمنت بالأقصر

تسود أجواء احتفالية بقرى الرزيقات بمدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، وذلك بعد اكتساح المرشح أحمد حسن الفرشوطى لعملية التصويت وفرز الأصوات على منافسه حمدى رشوان.

وكان قد صرح مصدر مسئول باللجنة العليا للإنتخابات بمحافظة الأقصر، أن النتيجة حتى الآن في فرز الأصوات باكثر من 90% بلجان مركز أرمنت، أسفر عن إكتساح المرشح أحمد حسن الفرشوطى مرشح حزب الشعب الجمهوري علي 23443 صوتا، وحصل حمدي رشوان على 9120 صوتا، ويجري الانتهاء من باقي الاصوات لإعلان النتيجة.



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