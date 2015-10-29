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نتائج غير رسمية || فوز «أحمد عبدالتواب»و«محسن أبو سمنه» بدائرة “طامية” بالفيوم

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نتائج غير رسمية || فوز «أحمد عبدالتواب»و«محسن أبو سمنه» بدائرة “طامية” بالفيوم نتائج غير رسمية || فوز «أحمد عبدالتواب»و«محسن أبو سمنه» بدائرة “طامية” بالفيوم

أرشيفية

أسفرت نتائج جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بدائرة مركز طامية، عن فوز المرشحين المستقلين اللواء أحمد عبد التواب ومحسن أبو سمنة بالمقعدين المخصصين للدائرة.
> وتم إعلان النتائج الغير رسمية برئاسة المستشار ربيع زايد رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة وسكرتارية أمجد طلعت.
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