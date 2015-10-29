نتائج غير رسميه|| ننشر النتائج النهائية لـ 4 دوائر في الأقصر‎

أعلن المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر النتائج النهائية لجولة الإعادة في دوائر بندر الأقصر ومركز الأقصر والقرنة وأرمنت والتي أسفرت عن فوز مرشحان لحزب المصريين الأحرار ومرشح لكل من حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري الحر.

ففي الدائرة الاولي ومقرها بندر الأقصر بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الدائرة 40255 ناخب، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 39125 صوت وعدد الأصوات الباطلة 1130 صوت. وفاز في هذه الدائرة مرشح حزب المصريين الأحرار أحمد إدريس لحصوله علي 22376 صوت مقابل 16749 صوت لمرشح حزب المصري الديمقراطي أشرف شكير مليك.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الأقصر بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 33604 ناخب فيما بلغت الأصوات الصحيحة 32960 صوت والأصوات الباطلة 644 صوت.وفاز في هذه الدائرة مرشح حزب مستقبل وطن الطيري حسن عبده الذي حصل علي 19588 صوت مقابل 13372 صوت للمرشح المستقل عادل حرزالله.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة القرنة بلغ إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 39951 ناخب فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 39260 صوت وعدد الأصوات الباطلة 691 صوت. وفاز في هذه الدائرة مرشح حزب المصريين الأحرار محمد محمود يس لحصوله علي 21328 صوت في مقابل 17932 صوت للمرشح المستقل شعبان هريدي .

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أرمنت بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 32941 ناخب فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 32259 صوت وعدد الأصوات الباطلة 682 صوت . وفاز في هذه الدائرة مرشح حزب الشعب الجمهوري الحر أحمد حسن فرشوطي لحصوله علي 21607 صوت مقابل 10652 صوت للمرشح المستقل حمدي رشوان.

فيما لم تعلن بعد النتائج الرسمية للدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة إسنا.