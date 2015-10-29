برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام فريق درجة ثالثة بكأس الملك

(إفي): سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيلانوفينسي المنتمي لدوري الدرجة الثالثة (الثانية ب) الإسباني لكرة القدم في ذهاب الدور 32 بكأس ملك إسبانيا.

ودانت لحامل اللقب السيطرة بشكل كبير على مجريات اللعب خلال المباراة التي أقيمت على ملعب روميرو كويردا ولكن التماسك الدفاعي للفريق صاحب الارض حالت دون اهتزاز شباكه.

وهدد فيلانوفيسنني أيضا في أكثر من مرة مرمى البرسا الذي خاض اللقاء بتشكيل معظمه من لاعبي الفريق الرديف، لكن حارسه جوردي ماسيب تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

وشكلت تسديدات على خيراردو جوامبو وساندرو خطورة على مرمى فيلانوفينسي، كما هدد أصحاب الأرض الضيوف عن طريق تحركات وتصويبات الياس بيريز.

وسيسعى البرسا الطامح لتكرار ثلاثية الموسم الماضي عندما توج بالدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، للعبور إلى دور الستة عشر عندما يستضيف فريق الدرجة الثالثة على ملعب كامب نو في لقاء الاياب في 2 ديسمبر/كانون أول.