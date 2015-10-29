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بالفيديو - روما يحافظ على صدارة الكالتشيو بفوز سهل على أودينيزي بدون صلاح

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بالفيديو - روما يحافظ على صدارة الكالتشيو بفوز سهل على أودينيزي بدون صلاح بالفيديو - روما يحافظ على صدارة الكالتشيو بفوز سهل على أودينيزي بدون صلاح

حافظ روما على صدارة الدوري الإيطالي بعد انتصاره على أودينيزي 3-1 يوم الأربعاء بالدوري الإيطالي.

وحل أودينيزي ضيفا على روما متصدر الدوري الإيطالي ضمن الجولة العاشرة من المسابقة في المباراة التي غاب عنها محمد صلاح بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة فيورنتينا السبت الماضي.

وضرب روما بقوة في الدقائق الأولى للمباراة، حين سجل ميراليم بيانيتش ومايكون في الدقيقتين 4 و9.

وأضاف جيرفينيو الهدف الثالث في الدقيقة 63، بينما أحرز سيريل ثيرو هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 23 نقطة حافظ بهم على صدارة الدوري بفارق نقطتين عن نابولي وفيورنتينا وإنتر.

ويعود صلاح لصفوف فريقه في مباراة إنتر يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ11 من المسابقة.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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