محمـد بن راشد.. صانـع الأمل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه لا بد للحكومات أن تركز على تمكين شعوبها وليس التمكن من شعوبها، داعياً الحكومات إلى مراجعة دورها في منطقتنا والحد من هذا الدور لصالح القطاعات الخاصة ومقدمي الخدمات والمستثمرين أيضاً.

وأضاف سموه في حوار استثنائي مع مجلة "نيوزويك" الشرق الأوسط، «نؤمن أن من يدير ظهره لآلام أخيه الإنسان لا يستحق شرف الانتماء للبشر»، مشيراً إلى أن الأجيال العربية القادمة لن ترحمنا إذا لم نصنع لها أملاً ولم نهيئ لها مستقبلاً.

وشدد سموه على أن الإمارات تجتهد لاستقرار المنطقة وللقيام بدورها ومسؤولياتها التاريخية تجاه الشعوب، لافتاً إلى أننا نحتاج نقل وجهة نظر المنطقة بحيادية للعالم ووجهة نظر العالم للمنطقة دون مجاملات.

وتحدث سموه عن مسبار الأمل وذكر أن الشباب العربي الذي يرى واقع أمته بحاجة لمشروع يعيد إليه ثقته الحضارية بنفسه ومشروع يعيد الأمل لمنطقته.

وقال سموه: «قادرون على المساهمة في تطور المعرفة البشرية ومنافسة العالم في الوصول للمريخ بأيدي مهندسين عرب إماراتيين، والإنسان من يصنع الاقتصاد والإدارة والعلوم والبنية التحتية وغيرها، لذلك فإن الاستثمار فيه هو الأساس»، مشيراً سموه إلى أنه لدينا إيمان في الإمارات بأهمية الابتكار ومسبار الأمل جزء من هذا الإيمان .. الأمم والشعوب التي لا تبتكر تموت وتذبل وتخرج من سباق التطور الحضاري.

وكشف سموه عن قصة لم يخبر بها أحداً ولم يتم إعلانها من قبل، وهي مقابلته صدام حسين قبل الغزو، لنقل الصورة بكل وضوح ودون مجاملات، ولتقديم النصح من شخص محب للعراق وأهله وحريص على مستقبله واستقراره، مشيراً سموه إلى أنه جلس معه نحو 5 ساعات خرج خلالها صدام من الاجتماع 4 مرات مغضباً.

Ⅶ مسبار الأمل مهم للمنطقة لأنه يعيد إلى الشباب العربي ثقته الحضارية بنفسه

Ⅶ من الخطأ أن نرهن مستقبل أجيالنا بتقلبات أسواق النفط ومضارباتها وبورصاتها

Ⅶ لا بد للحكومات أن تفكر بما بعد اقتصاد النفط كمسألة وجودية وليس تحسينية

Ⅶ الاقتصاد العالمي يمر بطفرات لا بد من الانتباه لها والبناء عليها بدل أن تتفاجأ أجيالنا

Ⅶ التسامح هو ما نبدأ به ويأتي من التعليم والمعرفة والمستقبل يبدأ من المدارس