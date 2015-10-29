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ننشر النتائج النهائية لجميع دوائر محافظة الإسكندرية

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ننشر النتائج النهائية لجميع دوائر محافظة الإسكندرية ننشر النتائج النهائية لجميع دوائر محافظة الإسكندرية

29 أكتوبر 2015 | 1:20 صباحاً

أرشيفية

ننشر النتائج النهائية لدوائر محافظة الإسكندرية، دائرة محرم بك حسمت لصالح هيثم أبوالعز الحريري “مستقل”، وحسمت دائرة العطارين لصالح كمال أحمد “فردي مستقل”، وفاز أشرف رشاد عثمان “مستقبل وطن” ومحمد متولى أبو العنين “مستقل” بمقعدي دائرة مينا البصل بالإسكندرية، وحسم طارق السيد “المصريين الأحرار” وحسني حافظ “الوفد” وسمير البطيخي “الحركة الوطنية المصرية” مقاعد دائرة سيدي جابر ، وفاز بمقاعد دائرة منتزه أول كل من أبوالعباس التركي “مستقل” وعبدالفتاح محمد “مستقبل وطن” وإبراهيم عبدالوهاب “المصريين الأحرار” هند قباري “مستقلة”، ومقاعد دائرة المنتزه ثان حسمت لصالح حسين خاطر “مستقل” ومحمد عطا سليم “مستقبل وطن” وعبدالمنعم خليل، وفاز سامي رمضان بمقعد دائرة كرموز‎، وفاز بمقعدي دائرة الدخيلة كلا من مصطفى الطلخاوي “مستقل” حسن خيرالله “الشعب الجمهوري”، وحسم مقاعد دائرة العامرية كل من أحمد خليل “النور”وأحمد الشريف “النور”و رزق راغب “مستقل”.

 

عاجل 2015-10-29

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