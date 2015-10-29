علشان متتخدعش.. تعرف على 50 اسما مستعارا للسكر على عبوات الأطعمة والمشروبات

ونقدم لكم خلال هذه التقرير مجموعة كبيرة من الأسماء المستعارة للسكر باختلاف تكوينها وتركيبها، حسبما نشر بموقع "authoritynutrition"، وهى تشمل:

تلجأ الكثير من المصانع وشركات الأغذية إلى حيلة ماكرة لخداع المشترين، وذلك بإضافة السكر إلى المأكولات والمشروبات التى تصنعها، وكتابته على العبوات تحت أسماء مستعارة، وبالتالى يتناولها المستهلكون دون خوف أو قلق بكميات كبيرة، ويحققون أكبر قدر من المكاسب بغض النظر عن الأضرار التى ستلحق بمتناوليها.

1. السكر الأبيض أو السكروز Sucrose ، وهو أشهر أنواع السكر.

>2. شراب الذرة عالى الفركتوز HFCS، يستخلص من الذرة، وتلجأ الشركات إلى استخدامه نظراً لسعره الزهيد رغم الأضرار الذى يسببها.

>3. رحيق الصبار أو شراب الأجاف Agave nectar، وهو يتكون تقريباً من 80% فركتوز و20% جلوكوز.

وكما توجد العديد من أنواع السكر التى تحتوى على الجلوكوز والفركتوز مثل:

4. سكر البنجر Beet sugar.

>5. العسل الأسود Blackstrap molasses.

6. السكر البنى Brown sugar.

>7. بلورات عصير القصب Cane juice crystals.

>8. الكراميل Caramel.

>9. شراب الخروب Carob syrup.

>10. السكر الناعم Castor sugar .

11. سكر جوز الهند Coconut sugar.

>12. سكر الحلوانى أو سكر الثلج Confectioner’s sugar.

>13. سكر البلح Date sugar.

>14. السكر البنى Demerara sugar.

>15. عصير قصب السكر المتبخر Evaporated cane juice ، وهو نوع مغذٍ من قصب السكر.

16. بلورات فلوريدا Florida crystals ، وهو سكر طبيعى 100%.

>17. عصير الفاكهة Fruit juice.

>18. مركز عصير الفاكهة Fruit juice concentrate.

>19. السكر الذهبى Golden sugar.

>20. الشراب الذهبى Golden syrup.

21. سكر العنب Grape sugar.

>22. العسل Honey.

>23. سكر الثلج Icing sugar، وهو السكر مدقوق وهو يستعمل فى تحضير العديد من الحلويات.

>24. السكر المحول أو المقلوب Invert sugar ، وهو يحتوى على خليط من الجلوكوز والفركتوز، وهو نحصل عليه عن طريق شطر سكر السكروز إلى هذين المركبين.

>25. شراب الاسفندان أو شراب القيقب Maple syrup، وهو يصنع من أحد أجزاء هذه الأشجار ويعرف باسم الزيلم.

26. المولاس Molasses ، ويعرف أيضاً باسم دبس السكر أو العسل الأسود، وهو الناتج الثانوى من عملية البلورة النهائية لتصنيع السكر.

>27. سكر ميوسكوفادو Muscovado sugar، وهو مصنع من سكر القصب، ولكنه رطب، ويشبه مذاق العسل.

>28. خام قصب السكر العضوى Panela sugar .

>29. السكر الخام Raw sugar.

>30. الشراب المكرر Refiner’s syrup.

>31. شراب الذرة البيضاء " Sorghum syrup ".

>32. سكر السوكانات Sucanat، نوع من السكر يشتق من سكر القصب ولكن جودته أقل.

>33. السكر الأصفر Yellow sugar.

>34. مجموعة من السكريات الأخرى مثل " Treacle sugar "، وسكر " Turbinado sugar " وسكر " xylem ".

وكما توجد مجموعة أخرى من أنواع السكر التى تحمل أسماءً مستعارة، وتكتب على عبوات الأغذية والمشروبات لتضليل الزبائن، وهى إما على سكر الجلوكوز الخام أو أنواع أخرى من السكر غير الفركتوز، وهى تشمل:

>35. سكر الملت Barley malt، وهو عبارة عن حبوب شعير تم تجفيفها خلال عملية التخمير.

>36. شراب الأرز البنى Brown rice syrup .

>37. شراب الذرة Corn syrup ، وكما يوجد سكر ذرة آخر يعرف باسم Corn syrup solids.

>38. سكر الدكسترين Dextrin.

>39. سكر الدكستروز Dextrose.

>40. سكر الشعير أو المالتوز Maltose.

>41. شراب الأرز Rice syrup.

>42. سكر اللاكتوز أو سكر اللبن Lactose .

>43. شراب الشعير Malt syrup.

>44. سكر الجلوكوز Glucose ، وكما توجد جزيئات صلبة منه تعرف باسم Glucose solids.

>45. سكر العنب أحادى الكربوهيدريد Maltodextrin.

>46. سكر إيثيل المالتوز Ethyl maltol.

>47. الشعير الدياستازى Diastatic malt.

كما توجد سكريات أخرى تحتوى على الفركتوز فقط ، وأنواع من السكر لا تحتوى على أى من الجلوكوز أو الفركتوز وهما

>48. سكر الفركتوز Fructose وبلورات الفركتوز Crystalline fructose.

>49. سكر الريبوز D-ribose.

>50. سكر الجالاكتوز Galactose، ويتسم بأنه لا تصل درجة حلاوته إلى الجلوكوز، وكما أنه غير جيد الذوبان فى الماء.

ويمكن التعرف على أغلب أسماء هذه السكريات باستخدام قاعدة عامة، وذلك بقراءة محتويات المشروبات أو المأكولات التى نتناولها، والحذر من المشروبات والمأكولات التى تحمل اسم سكر أو شراب، كما هو الحال مع أغلبية أنواع السكريات الماضية.

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