بعد مرور ثوانٍ
>- بعد الموت بلحظات يزداد نشاط المخ بشكل حاد لحظيًا لتعويض نقص الأكسجين بسبب توقف التنفس ولكنه سرعان ما يتوقف نشاطه تماما.
>- تنخفض درجة حرارة جسمك بمقدار 1.6 فهرنهايت مع مرور كل ساعة، حتى تصل درجة حرارة الجسم لدرجة حرارة الغرفة.
>بعد مرور دقائق
>- تبدأ الخلايا فى الموت بسبب نقص مستويات الأكسجين، حيث تتكسر وتتسرب المكونات الموجودة بداخلها، ثم تبدأ فى التعفن.
>بعد مرور ساعات
>- يتراكم الكالسيوم داخل العضلات، ويصاب الميت بالشد ويصعب تحريك أطرافه بواسطة المحيطين به وتصاب بالتصلب ، ويستمر ذلك لمدة 36 ساعة.
>- بعد ذلك تبدأ العضلات فى الارتخاء تمامًا، ويخرج الإنسان ما بجوفه من طعام وشراب فى هيئة بول وبراز.
>- تبدأ بشرتك فى الانكماش ويبدو مظهرها جافًا تمامًا، وهو ما يؤدى إلى بروز الشعر والأظافر.
>- تشد الجاذبية الدم لأسفل وما يجعل البشرة الخارجية تبدو شاحبة اللون.
>بعد مرور أيام
>- يتغير لون جسمك إلى الأخضر، نظراً لأن الأنزيمات داخل أعضاء الجسم تبدأ فى هضم نفسها، ويحدث ذلك غالباً بمساعدة البكتيريا.
>- يبدأ انبعاث رائحة كريهة من الجسم ، لأنه يتحلل ويفرز بعض المواد الكيميائية ذات الرائحة الكريهة، وتعرف باسم : "putrescine" و "cadaverine".
>خلال أسابيع
>- تساهم الديدان فى أكل الجسم"تحلل" ، وقد تقوم بهضم 60% منه خلال أسبوع.
>- يتحول لون جسمك إلى البنفسجى، ثم يصبح أسود، نظرًا لأن البكتيريا تواصل هضم جسمك.
>- يبدأ شعرك فى السقوط من جسمك.
>بعد مرور شهور
>- إذا تم وضع جسمك فى مكان درجة حرارته 10 درجات سيليزية، فسوف يتحلل جسمك كله من جميع الأعضاء والأنسجة والخلايا خلال 4 شهور، ليتبقى فقط هيكلك العظمى.
حقائق لا تعرفها عن جسمك بعد الموت أهمها نشاط مخك هيزيد
بعد مرور ثوانٍ