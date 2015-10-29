حقائق لا تعرفها عن جسمك بعد الموت أهمها نشاط مخك هيزيد

ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد الموت مباشرة؟ ومتى يبدأ فى التحلل؟ خاصة بعد دفنه، كلها أسئلة دارت فى مخ الكثير منا دون أن نجد لها إجابات حاسمة، وكشف موقع " techinsider" عن بعض إجابات هذا اللغز، معتمدًا على بعض الأبحاث والدراسات التى نشرت بالمجلة الطبية الشهيرة "نيتشر"، وكما جاء بدورية "Criminology , microbiology".

بعد مرور ثوانٍ

>- بعد الموت بلحظات يزداد نشاط المخ بشكل حاد لحظيًا لتعويض نقص الأكسجين بسبب توقف التنفس ولكنه سرعان ما يتوقف نشاطه تماما.

>- تنخفض درجة حرارة جسمك بمقدار 1.6 فهرنهايت مع مرور كل ساعة، حتى تصل درجة حرارة الجسم لدرجة حرارة الغرفة.

>بعد مرور دقائق

>- تبدأ الخلايا فى الموت بسبب نقص مستويات الأكسجين، حيث تتكسر وتتسرب المكونات الموجودة بداخلها، ثم تبدأ فى التعفن.

>بعد مرور ساعات

>- يتراكم الكالسيوم داخل العضلات، ويصاب الميت بالشد ويصعب تحريك أطرافه بواسطة المحيطين به وتصاب بالتصلب ، ويستمر ذلك لمدة 36 ساعة.

>- بعد ذلك تبدأ العضلات فى الارتخاء تمامًا، ويخرج الإنسان ما بجوفه من طعام وشراب فى هيئة بول وبراز.

>- تبدأ بشرتك فى الانكماش ويبدو مظهرها جافًا تمامًا، وهو ما يؤدى إلى بروز الشعر والأظافر.

>- تشد الجاذبية الدم لأسفل وما يجعل البشرة الخارجية تبدو شاحبة اللون.

>بعد مرور أيام

>- يتغير لون جسمك إلى الأخضر، نظراً لأن الأنزيمات داخل أعضاء الجسم تبدأ فى هضم نفسها، ويحدث ذلك غالباً بمساعدة البكتيريا.

>- يبدأ انبعاث رائحة كريهة من الجسم ، لأنه يتحلل ويفرز بعض المواد الكيميائية ذات الرائحة الكريهة، وتعرف باسم : "putrescine" و "cadaverine".

>خلال أسابيع

>- تساهم الديدان فى أكل الجسم"تحلل" ، وقد تقوم بهضم 60% منه خلال أسبوع.

>- يتحول لون جسمك إلى البنفسجى، ثم يصبح أسود، نظرًا لأن البكتيريا تواصل هضم جسمك.

>- يبدأ شعرك فى السقوط من جسمك.

>بعد مرور شهور

>- إذا تم وضع جسمك فى مكان درجة حرارته 10 درجات سيليزية، فسوف يتحلل جسمك كله من جميع الأعضاء والأنسجة والخلايا خلال 4 شهور، ليتبقى فقط هيكلك العظمى.