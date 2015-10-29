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صلاح عفيفى يحصد أعلى الأصوات فى فرز لجنة أبو سمبل السياحية

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صلاح عفيفى يحصد أعلى الأصوات فى فرز لجنة أبو سمبل السياحية صلاح عفيفى يحصد أعلى الأصوات فى فرز لجنة أبو سمبل السياحية
أسفرت نتيجة فرز أصوات الناخبين بلجنة أبو سمبل السياحية التابعة للدائرة الأولى والتي تضم مركز ومدينة أسوان عن حصول المرشح صلاح عفيفي على 286 صوتا وحصول المرشح شرعي محمد صالح علي 188صوت و حصول المرشح نجيب نصيف علي 105 صوت وحصول المرشح أحمد سيد علي 57صوت .

ويتنافس في الدائرة الرابعة الأولي ومقرها مركز أسوان في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية أربعة مرشحين وهم صلاح عفيفي عن حزب حماة الوطن و المرشح شرعي محمد صالح عن حزب بلدي "والمرشح أحمد سيد عن حزب مستقبل وطن المرشح نجيب نصيف مرشح مستقل.
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