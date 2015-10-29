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الشرطة تعيد طفلا يمنيا لأسرته فقده والده بمحطة مترو الأنفاق

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الشرطة تعيد طفلا يمنيا لأسرته فقده والده بمحطة مترو الأنفاق الشرطة تعيد طفلا يمنيا لأسرته فقده والده بمحطة مترو الأنفاق
نجحت شرطة النقل والمواصلات فى استعادة طفل يمنى الجنسية فقده والده بمترو الأنفاق.

تلقت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سانت تريزا لمترو الأنفاق بلاغا بالعثور على الطفل " ع. ص" 6 سنوات يمنى الجنسية.

وعلى الفور تم تعميم الاخطار بالإذاعة الداخلية بمحطات المترو .. وبعد حوالى عشرة دقائق تم الاستجابة من محطة فيصل بوجود أب يبحث عن نجله .

وتم تكليف الخدمة الأمنية بمحطة فيصل بتوجيه الأب الى محطة سانت تريزا للتحقق من شخصيته وتسليمه نجله وبوصوله تبين انه يدعى"ص. م " 27 سنة يمنى الجنسية يحمل اثبات شخصية يمنى رقم 4751418 ورقم شخصي 10649- 5- 20 – 2004 ويعمل صاحب محل سوبر ماركت ومقيم مساكن العشرين تقاطع شارع العشرين مع المساكن بجوار مسجد قباء ب فيصل فى الجيزة.

و تم التأكد منه وتسليمه نجله وتعهد بحسن رعايته وامر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المذكرة رقم 19/319 ح محطة سانت تريزا .

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مصر 365