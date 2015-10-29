كيف تتخلصين من الدوار والغثيان في حملك؟

بعد مرور أسبوعين على الحمل، بمجرد أن تستيقظ الحامل فقد تشعر بالجفاف والغثيان؟ الدكتورة رويدا نهاد إدريس المتخصصة في الفلسفة الغذائيَّة تقدم لك النصائح التي تساعدك على تجنب هاتين المشكلتين

جفاف

أنت مصابة بالجفاف، ويبدو أنك لا تشربين القدر الكافي من الماء، فتعودي عليها قبل الحمل.

العلاج

- اشربي 8 أكواب يومياً من الماء، وجربي العصائر فقد يحلان مكان بعضهما.

ـ أضيفي الليمون إلى ماء الشرب، فهو سيسهل نزول الماء للمعدة ما يخفف شعورك بالغثيان.

ـ اشربيه مع مكعبات الثلج.

ـ تناولي الأغذية الغنية بالماء كالفاكهة.

ـ لا تشربي الماء على معدة خاوية.

غثيان

يصعب منع الإصابة به فهو جزء طبيعي وعادي من الحمل. ولكن ابتعدي عن عصير البرتقال والأحماض التي تهيج المعدة، وعن تناول المشروبات أو الأطعمة الساخنة صباحاً أو السكريات وكذلك الأطعمة الحريفة.

العلاج

ـ تناولي طعامك ببطء. وهي ست وجبات صغيرة على مدار اليوم.

ـ تناولي قطعة بسكويت مملح أو بقسماط قبل النهوض من السرير، وأجلي أي مشروبات فور الاستيقاظ من النوم.

ـ المثلجات والأطعمة الباردة كالجيلي والمهلبية والآيس كريم؛ تساعدك في التخفيف من الشعور بالغثيان.

- تناولي الموز، فحبة واحدة منه يومياً يقي الحامل من القيء والدوخة.