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نتائج غير رسميه|| فوز أشرف رشاد والكوراني بمقعدي مينا البصل

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نتائج غير رسميه|| فوز أشرف رشاد والكوراني بمقعدي مينا البصل نتائج غير رسميه|| فوز أشرف رشاد والكوراني بمقعدي مينا البصل

أرشيفية

اعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بدائرة بدائرة مينا البصل واللبان بالإسكندرية، النتائج النهائية لجولة الإعادة بفوز كل من أشرف رشاد عثمان بعد حصوله 33 ألف و327 صوت ومحمد المتولي أبو العينين الكوراني 24 ألف و473 صوت بمقعدي الدائرة.

اما باقى المرشحين وهما هانى عدلى إسماعيل فقد حصل على 16 ألف و986 صوت، ومصطفى سعد راشد 14 ألف و230 صوت، وذلك قبل إضافة نتائج تصويت المصريين فى الخارج.

يشار إلى أن من لهم حق التصويت بالدائرة يبلغ 283 ألف و846 ناخب، حضر منهم 49 ألف و729 ناخب، وبلغت الأصوات الصحيحة 44 ألف و508 صوت، و5221 صوتا باطلا.

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