"الباذنجان" مش بس سلطة وتحبيشة.. ده علاج لأخطر الأمراض

البعض ينظر إليه كفاتح للشهية وأحد أهم المقبلات على مائدة الطعام، لكن أهمية الباذنجان تتجاوز ذلك بكثير.

تبعا لرأى أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف فهناك العديد من الفوائد الصحية الهامة والتى يمكن الحصول عليها من تناول ثمرة واحدة يوميا من الباذنجان من خلال الشوى فى الفرن بدون إضافة زيوت، حتى نتجنب أضرار الدهون وأهم هذه الفوائد:

- يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، ويساعد على تحسين عمل الشرايين.

>- يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الألياف، التى تمنح شعورا طويلا بالشبع، وهو ما يجعل منه طعاما مثاليا لراغبى النحافة وخسارة الوزن.

>- احتواؤه على نسبة عالية من الألياف يساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم، لذا ينصح به لمرضى السكرى.

>- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لذا فهو يعمل على حماية انسجة الجسم من التعرض للأورام السرطانية.

>- يحتوى على نسبة عالية من المعادن وهو ما يجعله طعاما مساعدا على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

>- يحتوى على عنصر البوتاسيوم المدر للبول والذى يساعد بصورة فعالة فى خفض ضغط الدم المرتفع.