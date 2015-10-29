الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تسدد فواتير المعسرين

أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مبادرة إنسانية للتخفيف عن المعسرين في تسديد فواتير الكهرباء والماء المترتبة عليهم – خاصة – أولئك أصحاب الدخول المحدودة، وذلك في خطوة منها للوقوف الى جانبهم ومساندتهم، ما يدلل على ان الهيئة ليست جهة تقدم الخدمات وتتحصل على الرسوم فقط، بل هناك جوانب انسانية اخرى وقفت عندها، وذلك بحسب محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الذي أوضح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء سددت فواتير 127 متعاملا من المعسرين حتى يونيو من العام الجاري بمبلغ يقدر ب 72 ألفا و500 درهم في مبادرة أطلقتها الهيئة الاتحادية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في عجمان، حيث استفاد في العام الماضي من تلك المبادرة 200 شخص تم تسديد الفواتير المترتبة عليهم والبالغة 115 ألفا و419 درهما، كما أن الهيئة قد خصصت وحدة تنظيمية مختصة ومستقلة لمتابعة الشكاوى التي ترد من جمهور المتعاملين للبت الفوري فيها لضمان سرعة إنجازها.

تعاون

وقال إن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعمل على التيسير في دفع الفواتير للحالات المعسرة وذلك بالتعاون مع صندوق وقف عجمان وجمعية دار البر ومؤسسة حميد بن راشد للأعمال الخيرية، حيث استفاد من المبادرة منذ بداية العام الماضي 127 متعاملا منهم، منهم 15 متعاملا في يناير الماضي و22 متعاملا في فبراير و16 في مارس الماضي، مثمنا دور الجمعيات الخيرية المنتشرة في كافة إمارات الدولة والتي تعمل على مساعدة المحتاجين والوقوف بجانبهم للتخفيف عنهم وذلك بعد دراسة للحالات التي تقدم لها المساعدة عبر الموظفين الذين يعملون لديها.

وأوضح صالح أن الهيئة قد خصصت وحدة تنظيمية مختصة ومستقلة عن الأقسام ذات العلاقة لمتابعة شكاوى المتعاملين، وأن دور هذه الوحدة التنظيمية هو المتابعة والتحقق من الرد على الشكاوى والتحقق من أن الحل كان سليما ومن صحة الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك رضا المتعامل على الحل الذي تم تقديمه للشكوى الخاصة به، كما إن النظام الإلكتروني يتيح استلام الشكوى مباشرة من قبل القسم المعني بالشكوى وذلك في نفس لحظة تسجيلها من قبل المتعامل بهدف ضمان سرعة الاستجابة، مبينا ان الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء قد حققت نسبة 100 % في التحول الإلكتروني وتقديم الخدمات الذكية ذات الأولوية والتي تقدم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف الذكي ومنها معاملات الحسابات وتشمل تسديد الفواتير النهائية، بيانات الاستهلاك السابق وعمليات السداد السابقة، ومعاملات خدمات المتعاملين وتشمل شهادة براءة الذمة ( تصفية الحساب ) والفاتورة الإلكترونية ( الخضراء ) واعادة الخدمة المقطوعة وتقديم الشكاوى والاقتراحات والإبلاغ عن الأعطال ( خدمة الطوارئ ) واعتماد المخططات الفنية للكهرباء والماء، اضافة الى شهادة عدم الممانعة للكهرباء والماء وطلب توصيل الإمدادات للكهرباء والماء وتشغيل الخدمة للمستأجر الجديد.

إشادة

وأشاد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، والسعي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين على جميع المستويات ولا سيما في توفير التيار الكهربائي وإمدادات المياه، وان الهيئة الاتحادية لا تألو جهدا من اجل تقديم الخدمات التي ترضي طموح المتعاملين.