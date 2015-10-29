منصة للجامعات العالمية لاستقطاب الطلبة المواطنين

وفّر معرض نجاح للتعليم والتدريب والتوظيف بأبوظبي الذي يختتم أعماله اليوم، منصة مثالية للجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية الخاصة العاملة داخل الدولة من أجل استقطاب الطلبة المواطنين، وتعريفهم بالبرنامج التعليمية المختلفة التي توفرها.

وخصصت الشركة المنظمة ثاني أيام المعرض للإناث فقط، حيث شهدت أجنحة المعرض توافد أعداد كبيرة من الزوار من أجل التعرف على الفرص الوظيفية والبرامج التعليمية التي توفرها، فيما حرصت المؤسسات التعليمية على استقبال الطلبة وتعريفهم بالبرامج الدراسية التي تطرحها والحوافز المقدمة لهم.

وأظهر استطلاع أجرته «البيان» مع عدد من الطالبات بمراحل التعليم العام والجامعي، تفضيلهن استكمال دراستهن داخل الدولة، وعدم رغبة غالبيتهن في الابتعاث للخارج، خاصة وأن الدولة تضم حالياً العديد من الجامعات العالمية مثل جامعة السوربون أبوظبي، جامعة نيويورك أبوظبي، كما أشارن إلى حرصهن على التواجد في معرض نجاح من أجل التعرف عن قرب على الفرص الوظيفية المتاحة أمامهن بعد التخرج.

ماليزيا

وقال عويس محمد قاضي مدير تسويق التعليم الماليزي في القنصلية العامة الماليزية والمسؤول في الجناح الماليزي بالمعرض لـ«البيان»، إن هناك 14 جامعة ماليزية تشارك في معرض «نجاح» خلال العام الجاري، حيث توفر فرصا تعليمية متميزة للطلبة للدراسة.

وأوضح أن إجمالي الطلبة الدارسين في الجامعات الماليزية من دولة الإمارات يبلغ حالياً حوالي 3500 طالب وطالبة منهم 154 طالبا مواطنا بمختلف الدرجات العلمية التي تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مشيراً إلى أن الجامعات الماليزية شهدت زيادة مطردة في اعداد طلبة الإمارات الدارسين بها خلال السنوات العشر الأخيرة.

10 أضعاف

وذكر أنه خلال عام 2005 كانت تضم الجامعات الماليزية نحو 300 طالب وطالبة من الإمارات، اثنان منهم إماراتيان فقط، ليرتفع العدد طوال السنوات الماضية بشكل تدريجي لأكثر من 10 أضعاف خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هناك عوامل عديدة تجعل من الجامعات الماليزية مقصداً لطلبة الإمارات.

وأوضح أن هناك حوالي 4 جامعات ومؤسسات تعليمية ماليزية تدخل ضمن قائمة الـ300 الأفضل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن غالبية طلبة الإمارات الدارسين في ماليزيا يلتحقون بالجامعة الإسلامية الدولية، فيما تتمثل أغلب التخصصات التي يلتحقون بها في الهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال بالإضافة إلى الطب علماً أن الدراسة لا تقتصر أيضاً على درجة البكالوريوس وإنما تشمل أيضاً الماجستير والدكتوراه.

تكلفة منخفضة

وقال إن تكلفة الالتحاق بالجامعات الماليزية تبدو منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالجامعات الأخرى سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو كندا أو المملكة المتحدة، حيث تبلغ تكلفة الاقامة شهرياً ما يعادل حوالي 1500 درهم، بينما رسوم الالتحاق بالجامعات الحكومية تبلغ حوالي 5000 درهم، والجامعات الخاصة تتراوح ما بين 15 ألفا إلى 20 ألفا في مرحلة البكالوريوس لتصل إلى 40 ألف درهم في مرحلة الماجستير.

طالبات

وقالت فاطمة محمد طالبة بالصف الثاني عشر إنها حرصت على التواجد في معرض نجاح من أجل التعرف عن قرب على الفرص التعليمية المتاحة لها خلال مرحلة الدراسة الجامعية، مشيرة إلى أنها تخطط للالتحاق بجامعة خليفة والدراسة بأحد تخصصات الهندسة، حيث ترى أن الفرص الوظيفية المتاحة بقطاعات الدولة المختلفة تركز حالياً بشكل أكبر على الجانب العلمي، فيما استبعدت فكرة الدراسة بالخارج لتوافر مؤسسات تعليمية متميزة داخل الدولة.

وأوضحت زميلتها بالصف العاشر هند سالم انها تستبعد الابتعاث للدراسة للخارج في مرحلة الدراسة الجامعية خاصة وأن الدولة تشهد خلال الفترة الحالية تطوراً كبيراً في التعليم الجامعي، مع ضمها العديد من الجامعات العالمية مثل جامعة باريس السوربون، مشيرة إلى أن معرض نجاح يوفر فرصة جيدة لأبناء وبنات الوطن من أجل التعرف على التخصصات العلمية المتاحة أمامهم في مرحلة الدراسة الجامعية ووضع تصور لخططهم الدراسية المستقبلية خلال الفترة المقبلة.

وقالت علياء محمد وتدرس بكالوريوس الهندسة بجامعة خليفة، إن بنات الوطن أصبحن يحظين الآن بفرص وظيفية متميزة وذلك بفضل الدعم اللا محدود من قيادة الدولة الرشيدة للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أنها تسعى إلى الاضطلاع بدور رئيسي خلال المستقبل في مسيرة تنمية وتطور الدولة عبر تبوؤ إحدى الوظائف التي تتناسب مع تخصصها، حيث ترى أن معرض نجاح يوفر لأبناء الوطن فرصة جيدة من أجل تشكيل رؤية عن واقع سوق العمل ومتطلباته.

«التقنية العليا» توفّر 130 فرصة وظيفية

أعلنت كليات التقنية العليا توفير 130 فرصة وظيفية ضمن الهيئتين الإدارية والتدريسية، حيث أتاحت فرصة التقديم مباشرة بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الآيباد المتوفرة في جناحها بالمعرض للتسهيل على الراغبين في الترشح تعبئة بياناتهم مباشرة.

واستقطب جناح كليات التقنية العليا في معرض نجاح للتعليم والتدريب والتوظيف 2015، العديد من زوار المعرض في ظل ما تميز به من عرض لبرامج ومشاريع طلابية بالإضافة لعرضه فرصا للتوظيف في القطاعات الادارية والتدريسية، سعيا لاستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم أدائها في القطاع التعليمي.

وقال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير كليات التقنية العليا، إن الكليات حرصت على التعريف بمبادراتها في مجال استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة وخاصة في مجال التدريس، من خلال اطلاع الشباب الحضور على برنامج «هادف» الذي اطلقته أخيرا والمعني بتعزيز التوطين في الهيئة التدريسية، حيث يمثل البرنامج فرصة ذهبية للشباب من ذوي الخبرات الميدانية ومن خلفيات علمية مختلفة الراغبين في الانضمام للكادر التدريسي في الكليات، حيث يعدهم البرنامج مهنيا وبمعايير عالمية لتحقيق متطلبات العملية التعليمية في كليات التقنية العليا.

وأضاف: «تم عرض 130 وظيفية، منها 102 وظيفة ادارية مختلفة ضمن شواغر العام الدراسي الحالي، اضافة الى 28 فرصة توظيف في القطاع التدريسي كمدرسين ومساعدين للهيئة التدريسية للعام الدراسي المقبل، ويمكن للراغبين في الترشح لهذه الوظائف استثمار فرصة وجود جناح الكليات في المعرض والتقديم مباشرة.

وتضمن جناح كليات التقنية عرضا للبرامج والتخصصات المختلفة التي تطرحها الكليات عامة وأبوظبي خاصة، وقام على تقديم الشرح للجمهور مجموعة من الطلبة المتطوعين من مختلف التخصصات، حيث قام كل منهم بتقديم صورة واقعية حول تخصصه الدراسي، كما تميز الجناح بتقديمه لمجموعة من المشاريع المتميزة في مجال هندسة الطيران، والعلوم الصحية والاعلام.

الجناح الياباني

قال أكيرا توهياما مسؤول في الجناح الياباني بالمعرض: إن مسؤولو الجامعات اليابانية حرصوا على استقبال الطلبة وتعريفهم بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التسهيلات المقدمة لهم في الدراسة ومنها تخصيص برامج دراسية باللغة الإنجليزية في مرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى وجود برامج تأهيلية في اللغة اليابانية لمدة عام ونصف توفرها بعض الجامعات. وأشار إلى أن الجناح الياباني سعى إلى توفير عروض قصيرة للزوار والإجابة مباشرة عن استفساراتهم بخصوص حياة الطلبة في اليابان والدرجة العلمية التي يسعون لتحصيلها حالياً.

مواكبة

جناح«الجزيرة» يعرف بتخصصات الجامعة

شهد جناح جامعة الجزيرة في معرض«نجاح» توافد أعداد كبيرة من الطلبة للتعرف على أبرز التخصصات العلمية التي تقدمها والتي تتواكب مع احتياجات سوق العمل. وقال القائمون على جناح جامعة الجزيرة إن معرض نجاح يوفر منصة مثالية للمؤسسات التعليمية في الدولة من تعريف شباب الوطن بأبرز البرامج الدراسية المتاحة أمامهم.

وأوضحوا أن جامعة الجزيرة تضم مجموعة من الكليات المتخصصة، مثل كلية الإعلام والاتصال التي تمنح درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الاتصال، العلاقات العامة والإعلان، الصحافة، بالإضافة إلى كلية القانون والاقتصاد التي تمنح الخريجين بها درجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد، وكلية إدارة الأعمال التي تمنح الطلبة درجة البكالوريوس بعد أن يتم الطالب بنجاح 120 ساعة معتمدة موزعة على 40 مساقا، وكذلك كلية تقنية المعلومات التي تمنح درجة البكالوريوس في نظم والمعلومات والتكنولوجيا.أبوظبي - البيان

توعية

مجلس أبوظبي للتعليم ينظم زيارات مدرسية

حرص مجلس أبوظبي للتعليم على تنظيم زيارات مدرسية للطالبات في اليوم الثاني لمعرض نجاح للتعليم والتدريب والتوظيف، حيث حرصت الطالبات على زيارة مختلف أجنحة المعرض، كما شكل المعرض فرصة لهن للترفيه بعيداً عن الصفوف الدراسية.

وأوضح مجلس أبوظبي للتعليم أنه يقوم من خلال جناحه في المعرض بتنفيذ إرشاد أكاديمي لاطلاع الطلبة على أفضل البرامج التعليمية ومساعدتهم في تحديد أهدافهم المستقبلية واتخاذ القرار المناسب لمستقبلهم الدراسي، كما تقوم المؤسسات التعليمية المشاركة في جناح المجلس كذلك باستعراض أحدث برامج البكالوريوس والماجستير، وتزويد الجمهور بشكل مباشر أو من خلال الكتيبات بأهم المعلومات المتعلقة بالالتحاق بالجامعات وسنوات الدراسة وغيرها من الأمور التي تهم الطلبة.أبوظبي - البيان