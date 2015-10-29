لبنى القاسمي: 110 ملايين درهم في عامين مساعدات الإمارات الخارجية لمكافحة شلل الأطفال

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، أن قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات لمكافحة مرض شلل الأطفال خلال العامين الماضيين تجاوزت 110 ملايين درهم.

وأشارت معاليها إلى الدعم السخي الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبلغ 120 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 440 مليون درهم، والذي تم الإعلان عنه في عام 2013، لتعزيز الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018.

وقالت في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال «إن دولة الإمارات بذلت جهوداً حثيثة في سبيل التصدي للتحديات والأمراض التي تواجه العالم، وعلى رأسها القضاء على مرض شلل الأطفال، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء والمؤسسات الفاعلة إقليمياً ودولياً».

وأضافت أن جهود دولة الإمارات لم تقتصر على الدعم المادي لمكافحة شلل الأطفال، بل إنها أطلقت بالتعاون مع الشركاء حملات التطعيم والتحصين للأطفال في مختلف القرى والمدن النائية، وبخاصة في بلدان مثل باكستان وأفغانستان وعدة دول في إفريقيا.

وأشادت بالدعم المادي والطبي واللوجستي السخي الذي تقدمه مؤسسات الدولة المانحة بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، التي عودتنا على مد يد العون للمحتاجين دون تمييز، وذلك في إطار التزامها المستمر بالمساهمة في تنمية المجتمع الإنساني العالمي، وفقاً لفلسفة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وبلغ حجم المساعدات الخاصة بلقاحات مكافحة مرض شلل الأطفال التي قدمتها الإمارات إلى دول مثل باكستان خلال العام 2014 أكثر من 59 مليون درهم، حيث تم توزيع هذه المساعدات بالتعاون مع عدة مؤسسات مثل برنامج مساعدات الإمارات لباكستان، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، فيما تجاوز حجم مساعدات الإمارات لبرنامج مكافحة شلل الأطفال الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية في إفريقيا نحو 51 مليون درهم.