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محمد بن زايد يودّع السيسي لدى مغادرته البلاد

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محمد بن زايد يودّع السيسي لدى مغادرته البلاد محمد بن زايد يودّع السيسي لدى مغادرته البلاد

غادر الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية الشقيقة البلاد أمس بعد زيارة عمل للدولة استغرقت يومين.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الوداع معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام قبيل مغادرته البلاد بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ورافقه خلال زيارته الضريح معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر ومحمد بن نخيرة الظاهري. وقرأ الجميع الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته من خير وأعمال جليلة.

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