محمد بن زايد: الإمارات تتبوّأ موقعاً اقتصادياً فاعلاً على الخريطة العالمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي، أعضاء مجلس جي بي مورغان الدولي، برئاسة توني بلير، وبحضور جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، الذين يزورن الدولة لعقد اجتماعات المجلس في أبوظبي.

ورحب سموه بوجود مجلس جي بي مورغان الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبانعقاد جلسات اجتماعاتهم في العاصمة أبوظبي.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الحضور من المجلس الأحاديث حول فرص التعاون والتنسيق بين مجتمع الأعمال في دولة الإمارات ومجلس جي بي مورغان وباقي المؤسسات الاقتصادية العالمية الأخرى، مشيراً سموه إلى أن عقد مجلس جي بي مورغان الدولي اجتماعاته في أبوظبي، يعكس ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من اقتصاد متين وبيئة استثمارية جاذبة، ما مكّنها من تبوؤ موقع اقتصادي متميز وفاعل على الخريطة الاقتصادية العالمية.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس جي بي مورغان الدولي عن سعادتهم بوجودهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وعقد اجتماعاتهم فيها، واطلاعهم على التجربة الاقتصادية والمالية الناجحة في دولة الإمارات التي تواكب وتتفاعل مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.

يذكر أن مجلس جي بي مورغان الدولي هو مجموعة من القادة العالميين الذين يشكّلون هيئة استشارية لشركة جي بي مورغان، ويضم نحو 30 عضواً من 18 دولة، من بينهم زعماء دول وحكومات سابقون، و4 مسؤولين سابقين بمجلس الوزراء الأميركي، والعديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية معروفة.

حضر الاستقبال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.