اكتمال عقد الفرق المتأهلة لدور الـ16 بكأس ألمانيا.. وشالكة أبرز المغادرين

برلين، (إفي): اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء بتأهل كل من آينتراخت براونشفايج وشتوتجارت وبروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن.

وبثنائية نظيفة حملتا توقيع النمساوي مارتن هارنيك في الدقيقة 22 من بداية المباراة والروماني أليسكاندرو ماكسيم في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تأهل شتوتجارت على حساب مضيفه كارل زايس جينا.

وأمطر آينتراخت براونشفايج شباك مضيفه رويتلينجن برباعية نظيفة.

حملت أهداف الضيوف توقيع كل من جيريت هولتمان، ثنائية (ق21 و61) وإيميل بيرجرين (ق36) وأورهان أديمي (ق79).

وفاجأ بروسيا مونشنجلادباخ مضيفه شالكه بثنائية نظيفة حملتا توقيع كل من لارس ستيندل (ق43) وثورجان هازارد (ق53).

وعلى ملعبه "فيسير شتاديون" اكتفى فيرد بريمن بهدف نظيف لإقصاء ضيفه كولن.

جاء الهدف في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم النيجيري أنتوني أوجا.

وانتهت المباراة التي جمعت ساندهاوزن بضيفه هايدنهايم في وقت سابق اليوم بالتعادل السلبي لتمتد لشوطين إضافيين انتهيا على نفس النتيجة ليحتكم الفريقان للركلات الترجيحية التي إبتسمت للأخير 3-4.

وبذلك تتضح ملامح دور الـ16 بتأهل الفرق التالية: إرتسجيبيرجة وهيرتا برلين وميونخ 1860 ونورنبرج وبوخوم ودارمشتاد وأونترهاخينج وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وأوجسبورج وهايدنهايم وباير ليفركوزن وشتوتجارت وآينتراخت براونشفايج وبروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن.