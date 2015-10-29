بالفيديو - دورتموند يتأهل في كأس ألمانيا بالفوز 7-1

برلين (إفي): لحق فريق بروسيا دورتموند بركب المتأهلين لدور الـ16 لكأس ألمانيا لكرة القدم بعدما أمطر شباك ضيفه بادربورن اليوم الأربعاء (7-1) في المباراة التي احتضنها ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

وعلى الرغم من افتتاح الضيوف باب التسجيل في المباراة عبر المهاجم اليوغوسلافي سردان لاكيتش في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، إلا أن أصحاب الأرض ردوا وبكل بقوة في سبع مناسبات.

وعادل المهاجم الكولومبي أدريان راموس النتيجة سريعا لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 من نفس الشوط، قبل أن يحرز لاعب الوسط الألماني جونزالو كاسترو هدف التقدم بعدها بخمس دقائق.

وقضى لاعب الوسط الياباني تشينجي كاجاوا على آمال الضيوف بإحراز الهدف الثالث بعد لعبة جماعية رائعة في الدقيقة 44.

وفي شوط المباراة الثاني أحرز الدولي الألماني إلكان جوندوجان الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ليعود جونزالو كاسترو ويحرز الخماسية بعدها بثلاث دقائق، قبل أن يحرز البولندي لوكاش بيشتشيك السداسية قبل النهاية بدقيقتين.

واختتم لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان سباعية عملاق "الفستفاليا" في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

شاهد أهداف دورتموند

وتأهل أوجسبورج للدور ذاته بعدما حقق فوزا كبيرا خارج ملعبه على حساب فرايبورج (0-3).

وحملت ثلاثية الضيوف توقيع كل من المهاجم الكوري الجنوبي جي دونغ-وون (ق12) والألماني ألكسندر إسفين (ق25) والبرازيلي كايوبي دا سيلفا (ق50).

واكتسح باير ليفركوزن مضيفه فيكتوريا كولن بنصف دسته أهداف نظيفة.

أحرز أهداف الفريق في المباراة كل من جوليان براند (ق15) والألماني، ذو أصول مغربية، كريم بلعربي (ق35) والمكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"، ثنائية (ق38 و55)، وستيفان كيسلنج (ق81) والأوكراني فلادلن يورشينكو (ق83).

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، انتهت مواجهة ساندهاوزن وضيفه هايدنهايم بالتعادل السلبي لتمتد المباراة لشوطين إضافيين و ما زالت المباراة جارية على نفي النتيجة التي بدأت بها.