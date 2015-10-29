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نتائج غير رسمية|| فوز أشرف رشاد عثمان والكورانى بمقعدى دائرة مينا البصل بالإسكندرية‎

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نتائج غير رسمية|| فوز أشرف رشاد عثمان والكورانى بمقعدى دائرة مينا البصل بالإسكندرية‎ نتائج غير رسمية|| فوز أشرف رشاد عثمان والكورانى بمقعدى دائرة مينا البصل بالإسكندرية‎

أرشيفية

أعلن المستشار عبد المطلب نصر، عضو اللجنة العامة للانتخابات بدائرة مينا البصل واللبان بالإسكندرية، النتائج النهائية لجولة الإعادة بحصول المرشح أشرف رشاد عثمان “حزب مستقبل وطن” 33 ألف و327 صوت، ومحمد المتولى أبو العنين الكورانى  مرشح مستقل على 24 ألف و473 صوت

وقال”نصر” أن باقى المرشحين وهما هانى عدلى إسماعيل على 16 ألف و986 صوت، ومصطفى سعد راشد 14 ألف و230 صوت، وذلك قبل إضافة نتائج تصويت المصريين فى الخارج.

يشار إلى أن من لهم حق التصويت بالدائرة يبلغ 283 ألف و846 ناخب، حضر منهم 49 ألف و729 ناخب، وبلغت الأصوات الصحيحة 44 ألف و508 صوت، و5221 صوتا باطلا.

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