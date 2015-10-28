مجلس الدولة يحيل "العوانى" و"البهى" و"حجاج" و"فرحات" للتفتيش بسبب واقعة الفيوم

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، إحالة كل من المستشارين ومحمد العوانى سمير البهى وأيمن حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة نادى القضاة، لإدارة التفتيش القضائى، وذلك بسبب تدخل لمحاولة رد اعتبار زميلهم المعتدى عليه من قبل قوة التأمين فى إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم.

وجاء سبب إحالة المستشار محمد العوانى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، للتفتيش، لمخاطبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لطرح أزمة تسكين القضاة أثناء العملية الانتخابية.

وجاء سبب إحالة المستشار سمير البهى، عضو دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية العليا، للتفتيش، لدعوة زملائه فى اللجان الانتخابية لوقف عملية الاقتراع لحين رد اعتبار الزميل المعتدى عليه فى إحدى اللجان الانتخابية بالفيوم من قبل قوات التأمين.

فيما جاء سبب إحالة المستشارين أيمن حجاج ووائل فرحات، عضوى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، لتدخلهم فى أزمة زميلهم المعتدى عليه بإحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم باعتبارهم مسئولى غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة، وتوجه "حجاج" إلى محافظة الفيوم لرد اعتبار المستشار المعتدى عليه.

وكانت غرفة عمليات مجلس الدولة أعلنت توقف التصويت فى عدد من اللجان الانتخابية بالفيوم، عقب مشادة بإحدى اللجان بالمحافظة، كادت أن تهدد بانسحاب القضاة من الإشراف على الانتخابات بمركز سنورس بالفيوم.

وقال المصدر، إن اللجنة رقم 87 بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مشادة قوية بين القاضى المشرف على هذه اللجنة "قاضى بمجلس الدولة"، وضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين اللجنة، بعد أن طلب الأخير تفتيش سيارة القاضى فى أثناء دخوله المدرسة التى تضم اللجنة 87، إلا أن القاضى رفض أن يقوم الضابط بتفتيش سيارته، واحتدم الأمر بينهما إلى مشادات ساخنة، ما جعل القاضى يرفض بدء عمل اللجنة إلا بعد تغيير الضابط.

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