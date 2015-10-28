النيابة تحتجز المتهم بالتحرش بفتاة مول مصر الجديدة على ذمة التحريات

أمر المستشار أسامة مرزوق مدير نيابة مصر الجديدة باشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة بحجز الشاب المتهم بضرب فتاة مول مصر الجديدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث النهائية.

واعترف المتهم أمام المستشار اسامة مرزوق مدير النيابة ، عقب مواجهته بالفيديو بأنه اعتدى بالضرب على الفتاة، ولكنه أنكر معاكستها، مشيرا فى اعترافاته انه لاحظ ان الفتاة تتحدث بصوت عال فى الهاتف هو الامر الذى جعله يلتفت لها وظنت الفتاة أنه يعاكسها فتعدت عليه بالسب مما دفعه لضربها .

كانت فتاة تدعى "سمية" قد نشرت مقطع فيديو يتضمن تعدى رجل عليها بالضرب بعد أن حاول التحرش بها فى أحد المجمعات التجارية بشارع الأهرام فى منطقة الكوربة بمصر الجديدة،وتمكنت الشرطة من القبض عليه وتم إحالته للنيابة .

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