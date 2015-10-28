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مباحث المطار تلقى القبض على مسجل خطر لقيامه بمغافلة الركاب وسرقة أغراضهم

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مباحث المطار تلقى القبض على مسجل خطر لقيامه بمغافلة الركاب وسرقة أغراضهم مباحث المطار تلقى القبض على مسجل خطر لقيامه بمغافلة الركاب وسرقة أغراضهم
ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على مسجل خطر سرقات لقيامه برصد ومتابعة أحد الركاب خارج صالات السفر وقيامه بسرقة إحدى الحقائب الخاصة به.

وكانت أجهزة الأمن بالمطار، قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين المغادرين إلى بريطانيا، حيث أفاد بفقده إحدى حقائبه والتى بها جهاز الآيباد الخاص به وهاتفه المحمول وذلك أثناء إنزال حقائبه من السيارة أمام صالة السفر بالمطار الجديد.

أمر اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار بمتابعة البلاغ وتشكيل فريق بحث لضبط السارق، حيث تمكن العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار خلال دقائق من تلقى البلاغ من ضبط المتهم بعد نصب العديد من الأكمنة داخل وخارج صالات المطار.

وأقر المتهم بعد القبض عليه من خلال مناقشته بقيامه بمغافلة الراكب وسرقة إحدى حقائبه، وعثر بحوزته على المسروقات، وتم الاتصال بالراكب وتسليم أغراضه له قبل سفره حيث قام بشكر رجال المباحث لسرعة القبض على السارق.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر 365