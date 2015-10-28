مجهولون يضعون قنبلة هيكلية داخل أتوبيس بهيئة نقل عام بشبرا الخيمة

وضع مجهولون قنبلة داخل أتوبيس ونجح سائقه والمحصل فى القائه بالشارع وتم التعامل معه بمدفع المياه.

تلقت إدارة شرطة النقل العام إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بموقف أتوبيسات شبرا الخيمة التابع لهيئة النقل العام، إخطارا بوجود جسم غريب وضعه مجهولون أسفل أحد المقاعد الخلفية بالأتوبيس رقم 2283 التابع للهيئة خط 1103 ( شبرا الخيمة / مدينة نصر ) " خالى من الركاب " قيادة السائق " و. س" 33 سنة مقيم– شبرا الخيمة بالقليوبية والمحصل "ف. أ" 52 سنة أثناء توقفه داخل الموقف، حيث قام السائق والمحصل بإلقائه خارج الأتوبيس بمكان خال من المارة.. وتم فرض كردون أمنى بمعرفة الخدمات الأمنية المعينة بالموقف.

وانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة قيادات الإدارة ( النظامية والبحثية ) وضباط المفرقعات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وإدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالمديرية، حيث تم التعامل مع الجسم باستخدام مدفع المياه وبالفحص تبين أنه عبوة هيكلية عبارة عن 3 مواسير من البلاستيك فارغة من الداخل طول الواحدة حوالى 15 سم ملفوفة بلاصق أسود اللون وموصلة بمجموعة من الأسلاك الكهربائية وموصلة بتايمر.