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أيمن أبو العلا يحصل على 20 ألف صوت ويقترب من حسم مقعد أكتوبر

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أيمن أبو العلا يحصل على 20 ألف صوت ويقترب من حسم مقعد أكتوبر أيمن أبو العلا يحصل على 20 ألف صوت ويقترب من حسم مقعد أكتوبر
كشفت مؤشرات شبه النهائية للفرز فى دائرة أكتوبر والواحات عن تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، بفارق كبير عن منافسيه رجب بدوى وأحمد سمير، بعد انتهاء الفرز فى نحو 118 لجنة بدائرة أكتوبر والواحات.

وحاز أبو العلا على ما يقترب من 20 ألف صوت، فيما يجرى حاليا جمع أصوات كل من رجب بدوى وأحمد سمير، حيث من المقرر أن يفوز أحدهما بالمقعد الثانى عن نفس الدائرة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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