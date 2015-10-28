تفوق أيمن أبو العلا بـ4 لجان فى الشيخ زايد بأكتوبر بـ769 صوتا

أشارت النتائج الأولية باللجنة الفرعية رقم 102 بمدينة الشيخ زايد، إلى تقدم المرشح أيمن أبو العلا بواقع 255 صوتا، ويليه أحمد سمير 220 صوتا.

فيما أوضحت نتائج اللجنة الفرعية رقم 98 بمركز شباب الشيخ زايد، حصول المرشح أيمن أبو العلا على 149 صوتا، وأحمد سمير 125 صوتا، ورجب إبراهيم 73 صوتا، وياسر صلاح 45 صوتا، وذلك من إجمالى 2265، من بينهم 196 صوتا صحيحا، و19 صوتا باطلا.

وجاءت نتائج اللجنة الفرعية رقم 100 بمدينة الشيخ زايد، (أيمن أبو العلا 178 صوتا، وأحمد سمير 145، والدكتور رجب إبراهيم 84 صوتا، وياسر القاضى 58).

وأشارت نتائج اللجنة الفرعية رقم 101 بمدينة الشيخ زايد، إلى تقدم المرشح أيمن أبو العلا بواقع 187 صوتا، ويليله المرشح أحمد سمير بواقع 154 صوتا، ثم رجب إبراهيم بواقع 93 صوتا، وأخيرا ياسر القاضى بـ38 صوتا، وبلغ إجمالى المقيدين باللجنة 2265 ناخبا، حضر منهم 248، من بينهم 12 صوتا باطلا.

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