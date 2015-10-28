اكتساح داود سليمان مرشح المصريين الأحرار بعد فرز 11 لجنة بقرى الخارجة وباريس

حقق المرشح داود سليمان مرشح حزب المصريين الأحرار، بدائرة الخارجة بالوادى الجديد تقدما كبير على المرشح المستقل احمد عبد الله العقاطى بعد الانتهاء من فرز 11 لجنة انتخابية بقرى الخارجة وباريس.

حصل داود سليمان فى لجنة قرية الثورة على 292 صوت والعقاطى على 150 صوت وفى لجنة بورسعيد حصل داود سليمان على 253 صوت والعقاطى على 57 صوت وفى لجنة المنيرة حصل داود سليمان على 1622 صوت وهى مسقط رأس داود سليمان وحصل العقاطى على 152 صوت وفى لجنة باريس حصل داود سليمان على 415 صوت والعقاطى على 86 صوتا، وفى لجنة المكس حصل داود سليمان على 184 والعقاطى 33 صوت وفى لجنة الاربعين حصل داود على 161 صوت والعقاطى على 27 صوت وفى لجنة صنعاء حصل داود على 330 صوت والعقاطى على 147 صوت وفى قرى الشركة حصل داود على 272 صوت والعقاطى على 24 صوت وفى لجنة عبد السلام عارف حصل داود على 383 صوت والعقاطى على 181 صوت وفى لجنة بغداد حصل العقاطى على 399 صوت والعقاطى على 133 صوت وفى لجنة باريس 2حصل داود سليمان على 490 صوت والعقاطى على 133 صوت

كما انتهت لجان الفرز بمركز باريس التابع لدائرة الخارجة الانتخابية بالوادى الجديد من فرز لجانها باجمالى 7 لجان انتخابية والتى اسفرت عن تقدم المرشح داود سليمان مرشح حزب المصريين الاحرار بالخارجة باجمالى 1549 صوت، بينما حصل المرشح المستقل احمد العقاطى على 391 صوت وكان اجمالى عدد الحضور 2036 صوت والباطل منها 86 صوت.

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