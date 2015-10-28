المطار: ترحيل نائب رئيس أكبر شركات السلاح بالعالم ومنعه من دخول البلاد

أكد مصدر أمنى مسئول بمطار القاهرة أن سلطات المطار قامت بمنع "برنسلاف بروستروم" نائب رئيس شركة "يوجو إمبورت إس دى بى آر" الصربية من دخول البلاد لعدم حصوله على تأشيرة مسبقة بالدخول.>وأفاد المصدر أن "بروستروم" وصل القاهرة على متن الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وعند إنهاء إجراءات سفره تبين حمله لجواز سفر خاص إلا أنه لم يحصل على تأشيرة مسبقة بدخول البلاد.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سلطات المطار قامت بإبلاغ مكتب وزارة الخارجية بالمطار بالأمر للعرض على المسئولين باستثنائه فى طلب الدخول، إلا أنه لم تتم الموافقة على دخوله البلاد تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار المصدر الأمنى إلى أنه تم استضافة نائب رئيس شركة "يوجو إمبورت إس دى بى آر" فى إحدى صالات الترانزيت وتقديم كافة واجبات الضيافة إلى أن تم مغادرته البلاد إلى جهة قدومه مرة أخرى على متن الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول.