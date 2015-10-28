أحمد مرتضى منصور يلاحق عمرو الشوبكى فى نتائج الفرز بـ"الدقى والعجوزة"

قال المستشار سلامة أبو العلا، رئيس اللجنة الفرعية رقم ١٦٧، ومقرها الانتخابى الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالعجوزة، إن إجمالى أصوات لجنته ٢٢٠، الصحيح منها ٢٠٨، والباطل ١٢ صوتا فقط.

وأضاف أبو العلا أن أحمد مرتضى مرشح المصريين الأحرار، حصل على ١٣٩ صوتا مقابل ٦٩ صوتا لعمرو الشوبكى المرشح المستقل.

فيما قال المستشار أحمد الصاوى، رئيس اللجنة الفرعية رقم ١٣٠، ومقرها الانتخابى الإدارة المركزية لشئون المساحة بالعجوزة، إن أحمد مرتضى مرشح المصريين الأحرار حصل على ١١٧ صوتا، فيما حصل عمرو الشوبكى على ٢١٧ صوتا.

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