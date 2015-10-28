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منى شاكر تتقدم فى 3 لجان بالسباعية فى أسوان

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منى شاكر تتقدم فى 3 لجان بالسباعية فى أسوان منى شاكر تتقدم فى 3 لجان بالسباعية فى أسوان
حصدت المرشحة منى شاكر، والمرشح موسى عزو، على غالبية الأصوات، فى لجان مدارس السباعية بالدائرة الرابعة بأسوان.

ففى لجنتى رقم 38 و39 السباعية – إدفو، حصدت منى شاكر 303 أصوات، ومحمد أبو الخير 197، وموسى عزو 168، وحسن سيد 142.

وفى لجنتى رقم 40 و41 السباعية – إدفو، حصدت منى شاكر 346 صوتا، وموسى عزو 200، وحسن سيد 398، ومحمد أبو الخير 384.

وفى لجنتى رقم 80 و81 السباعية – إدفو، حصدت منى شاكر 431، وحسن سيد 403، وموسى عزو 265، ومحمد أبو الخير 352.
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