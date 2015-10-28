حملة دعم أحمد مرتضى: مرشحنا تقدم ببلاغ ضد "الشوبكى" لنشره أخبارًا كاذبة

أكدت حملة دعم أحمد مرتضى منصور المرشح بدائرة الدقى و العجوزة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه تقدم ببلاغ بقسم العجوزة يتهم فيه الدكتور عمرو الشوبكى منافسه بذات الدائرة فى جولة الإعادة، بنشر أخبار كاذبة و مغلوطة، من شأنها شراء الأصوات و نقل المواطنين وتوزيع دعاية خارج اللجان، مشيرة إلى أنها شائعات مغرضة.

وقالت الحملة، إنها رصدت عددا من الأشخاص المناصرين لـ"الشوبكى"، ينظمون عمليات دعاية وتوجيه ناخبين ونشر أكاذيب بين الناخبين لعدم التصويت لنجل "منصور"، مشددين على أن أصوات أهالى الدقى والعجوزة "لا تباع ولا تشترى".

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