مرشح "مستقبل وطن" بأطفيح يتقدم فى 6 لجان بـ 2545 صوتا

>واللجان التى تم فرزها هى اللجان الفرعية أرقام 1 و3 و4 بمدرسة اطفيح الابتدائية، واللجنتين الفرعيتين 17 و18 بمدرسة كفر حلاوة، واللجنة الفرعية بمدرسة دير ميمون.
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- عمرو الشوبكى يحصل على 134 صوتا وأحمد مرتضى 90 صوتاً فى لجنة 160 بالعجوزة
- العليا للانتخابات: تلقينا 89 شكوى بشأن فتح اللجان والدعايا ونقل الناخبين
- المتحدث باسم العليا للانتخابات: الفصل بالشكاوى الانتخابية قبل إعلان النتيجة
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- رئيس اللجنة العامة بأكتوبر:نقل أوراق الواحات للشيخ زايد وغدا إعلان النتائج
- مجدى السيسى يتقدم على الجابرى بلجنة التربية الفكرية فى الهرم
- تقدم مرشحى حزب الوفد والمصرى الديمقراطى باللجنة 71بمدرسة الصديق بالعمرانية
- عمرو الشوبكى يتفوق على أحمد مرتضى فى اللجان 146 و145 بالدقى
- تقدم خالد مجاهد بلجان قرية زرنيخ بإسنا فى محافظة الأقصر بـ845 صوتا
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- تقدم تادرس فى اللجنة 81 بمدرسة خديجة يوسف بـ228 صوتا بأسيوط
- تقدم مرشحى المصريين الأحرار فى لجنتين بقرية أولاد نصير فى سوهاج
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