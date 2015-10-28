مرشح "مستقبل وطن" بأطفيح يتقدم فى 6 لجان بـ 2545 صوتا

انتهت عملية فرز الأصوات فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، فى 6 لجان فرعية بدائرة اطفيح، اليوم الأربعاء، والتى أظهرت تقدم عبد الوهاب خليل، مرشح حزب "مستقبل وطن" بـ 2545 صوتا. يليه عبد العظيم ابو عيشه، المرشح المستقل بـ 1753 صوتا، ثم قاسم فرج ابو زيد، مرشح مستقل ب 769 صوتا، يليه علاء الدين البحيرى ب 440 صوتا.>واللجان التى تم فرزها هى اللجان الفرعية أرقام 1 و3 و4 بمدرسة اطفيح الابتدائية، واللجنتين الفرعيتين 17 و18 بمدرسة كفر حلاوة، واللجنة الفرعية بمدرسة دير ميمون.

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