مساعد زير الخارجية الأسبق :أتوقع مشاركة 12 طرفاً في اجتماع فيينا

توقع مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير، هاني خلاف، مشاركة 12 طرفًا في اجتماع فيينا المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، موضحًا أن مصر ستقدم محاور مهمة في هذا الاجتماع للخروج من الأزمة السورية.

> وقال خلاف خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، الذي يذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور،: “أعتقد أن ينتهي اجتماع فيينا بوضع جدول زمني مترابط ومحدد يَشمل مرحلة انتقالية لتسوية الأزمة السورية سياسيًا”.

> وتابع خلاف أنه: “يجب على الدول العربية في اجتماع فيينا وضع خطة للحفاظ على الأمن القومي العربي، وذلك عند طرح أي تصور لإنهاء الأزمة السورية”، موضحًا: “من الضروري عدم السماح للدول الغربية بالدخول في معترك الحياة السياسية السورية بعد إنهاء الأزمة سياسيًا”.

> وأوضح خلاف أن مصر لها دور وخبرة في مجال “جمع التوازن”، ويجب عليها نقل هذه الخبرة في اجتماع فيينا، في إشارة إلى أن مصر كانت تجمع بين محاربة الإرهاب وبناء الدولة في وقت واحد.