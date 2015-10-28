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خفر السواحل الإيطالى: إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

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خفر السواحل الإيطالى: إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل ليبيا خفر السواحل الإيطالى: إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

>قال خفر السواحل الإيطالى، اليوم الأربعاء إنه تم إنقاذ حوالى 1042 مهاجرا بعد سبعة تدخلات قبالة سواحل ليبيا.

وشاركت سفن ايرلندية وسلوفينية وبريطانية وألمانية، بعضها يشارك فى مهمة الاتحاد الأوروبى ضد مهربى المهاجرين، فى عمليات إنقاذ المهاجرين.

وقال خفر السواحل فى بيان منفصل إن سفينة إنقاذ خاصة تديرها منظمة الإغاثة الدولية "أطباء بلا حدود" أنقذت أمس 226 مهاجرا آخرين وتم نقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت إيطاليا وصول ما يقرب من 140 ألف لاجئ منذ بداية العام، مقارنة بوصول أكثر من 566 ألف لاجئ إلى اليونان.
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