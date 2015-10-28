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إعدام باكستانى فى السعودية أدين بقتل زوجين اندونيسيين

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إعدام باكستانى فى السعودية أدين بقتل زوجين اندونيسيين إعدام باكستانى فى السعودية أدين بقتل زوجين اندونيسيين

>نفذت اليوم الاربعاء حكم الاعدام بباكستانى ادين بقتل زوجين اندونيسيين،وقالت وزارة الداخلية أن امل جان حجى وجد مذنبا فى جريمة قتل بامبانغ سوكياتو وزوجته سورياتس ويدياستوتى.

واضافت انه اقتحم منزلهما وضربهما بجسم معدنى، من دون تفاصيل حول دافع القتل،ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من السفارة الاندونيسية على الفور.

وبذلك يرتفع إلى 139 عدد احكام الاعدام التى تم تنفيذها فى المملكة منذ مطلع العام 2015، بحسب احصاء اجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وتتجاوز هذه الحصيلة مجموع احكام الاعدام التى نفذت فى السعودية فى 2014 وبلغ عددها 87 حكما بحق محكومين سعوديين واجانب.

وتعاقب السعودية بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.
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مصر 365

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