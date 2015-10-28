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نائب الرئيس اليمنى: نشكر مصر حكومة وشعبا على مواقفها الإيجابية

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نائب الرئيس اليمنى: نشكر مصر حكومة وشعبا على مواقفها الإيجابية نائب الرئيس اليمنى: نشكر مصر حكومة وشعبا على مواقفها الإيجابية
التقى نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح، اليوم بالعاصمة الرياض، السفير المصرى لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوى.

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها فى مختلف المجالات، وحمل نائب رئيس الجمهورية السفير المصرى نقل تحياته إلى القيادة السياسية بجمهورية حكومة وشعب نظير المواقف الإيجابية المساندة لليمن فى مختلف المراحل والظروف.

ولفت نائب رئيس الجمهورية إلى المكانة الكبيرة التى تحتلها جمهورية مصر العربية وما تمثله من بعد قومى للمنطقة العربية بشكل عام.. موضحاً أن اليمن تعول على الدور المصرى خاصة فى مثل هذه المرحلة التى تمر بها، والعمل على التنسيق لتبادل المصالح المشتركة فى مختلف المجالات.

وجدد السفير المصرى الدكتور يوسف الشرقاوى حرص بلاده على عودة الأمن والاستقرار إلى كل المدن والمحافظات اليمنية، وكذا تعزيز آفاق سبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلق مزيد من التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين المصرى واليمنى.

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مصر 365

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